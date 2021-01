Ufficio postale di Fiorenzuola sanificato e riaperto al pubblico

Da stamattina, 21 gennaio, alle 8.20 l’ufficio postale di Fiorenzuola è stato riaperto, dopo due giorni di chiusura per alcuni casi sospetti di positività al Covid. Gli utenti possono attendere in numero limitato all’interno, in stalli appositi per garantire il distanziamento, oppure all’esterno.

Stamattina è stato garantito il turno della mattina. Dalle 8.20 alle 13.35. Nei prossimi giorni poi, una volta reperito il personale necessario al turno pomeridiano, potrebbe tornare l’orario pieno.

Sarebbero stati 5 i casi sospetti di positività al contagio Covid-19 all’ufficio postale di Fiorenzuola, secondo quanto riportato dal sito istituzionale del Comune di Fiorenzuola. L’ufficio è l’unica filiale delle Poste Italiane presente a Fiorenzuola. Gli uffici sono stati sanificati. Poste Italiane precisa che “le sanificazioni vengono comunque effettuate periodicamente e rassicura gli utenti che avevano appuntamenti, spiegando che verranno riprogrammati al più presto, contattando l’ufficio”. Gli appuntamenti sono per investimenti o per l’identità elettronica Spid. Per tutte le altre operazioni ci si può mettere in fila (negli stalli appositi all’interno, oppure all’esterno), ma è possibile anche prenotarsi con la app da remoto e presentarsi in prossimità dell’orario indicato dall’applicazione.

