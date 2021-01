Auto che sfrecciano: zona 30 e attraversamenti rialzati

Troppe auto che sfrecciano a forte velocità con il rischio, per i pedoni, di essere investiti ogni volta che attraversano la strada: per questo la frazione di Cotrebbia Nuova, a Calendasco, è pronta a diventare “zona 30” in corrispondenza del tratto di strada Malpaga, che collega la chiesa con le attività commerciali. Lì saranno realizzati dall’amministrazione comunale due attraversamenti pedonali rialzati, in modo da costringere gli automobilisti a rallentare. Una terza pedana stradale rialzata sarà invece realizzata all’ingresso della frazione di Boscone Cusani.

