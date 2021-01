La guerra, i rastrellamenti, le preghiere: nei fumetti la storia di nonna Marisa

Gli anni della guerra a Ponte dell’Olio e i momenti di preghiera davanti alla Madonna della Quercia di Bettola raccontati a fumetti. Il lavoro è stato realizzato dalla 33enne romana Sara Briotti che ha raccolto le testimonianze della nonna Marisa, oggi 90enne, sfollata a 11 anni con la sua famiglia dalla Calabria a Ponte dell’Olio. Ritornata nel suo paese, Villa San Giovanni, dopo la Liberazione nonna Marisa si era poi trasferita a Roma dove si è costruita la sua famiglia.

“Ho raccolto la testimonianza di mia nonna – dice Sara Briotti – che ha vissuto quegli anni e desideravo che anche gli altri vivessero una storia vera, autentica e l’ho raccontata con il linguaggio espressivo che amo e che è il fumetto. E’ stata per me l’occasione di scoprire con passione e ammirazione profonda anche la storia di due paesi che non conoscevo. Durante la guerra, nel 1942, la famiglia di mia nonna, formata da 8 persone, fu sfollata al Nord e arrivò a Ponte dell’Olio. Il loro alloggio fu dapprima una sorta di garage in campagna e poi, quando il Comune riuscì a trovare un’abitazione, si trasferirono in un villino di due piani”. Nelle tavole l’autrice ha disegnato quell’abitazione traendo spunto dall’architettura del paese a quell’epoca.

