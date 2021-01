Per il quinto giorno consecutivo a Piacenza inquinamento alle stelle

Nemmeno la pioggia degli ultimi giorni è riuscita a far calare i livelli di inquinamento atmosferico a Piacenza: ieri, 21 gennaio, le centraline di Arpae hanno infatti registrato il quinto sforamento consecutivo (l’ottavo da inizio anno) al limite di polveri sottili in città e provincia, con lo smog che ha toccato i 74 microgrammi per metro cubo alla centralina di Montecucco, quartiere Besurica.

Pm10 che hanno dunque resistito al maltempo, con il ricircolo d’aria tanto atteso che non sta dando per il momento i risultati sperati.

MISURE EMERGENZIALI – Rimangono in vigore per tutta la giornata di oggi (e proseguiranno fino a lunedì 25 gennaio) le misure emergenziali che vietano la circolazione alle auto e ai mezzi commerciali delle seguenti categorie, tra le 8.30 e le 18.30: benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 4 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Solo al termine dello stato di emergenza sanitaria dettato dalla pandemia, potrà essere applicato anche ai veicoli diesel Euro 5 lo stesso provvedimento emergenziale, per il momento limitato alle sole tipologie citate.

Ai divieti di circolazione si aggiungono le misure riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. E’ inoltre vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.