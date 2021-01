Piogge intense: è allerta meteo per il pericolo di frane nel Piacentino

A partire da oggi e fino a domani, 23 gennaio, è allarme meteo anche nel Piacentino per piogge intense. La Protezione Civile ha diramato un’allerta in cui si annuncia un rischio medio per dissesto idrogeologico a causa dell’intensificazione delle precipitazioni a carattere temporalesco. Occhi puntati sulla provincia, dove potrebbero verificarsi fenomeni franosi. E’ prevista anche neve sui rilievi, intorno ai mille metri. Le temperature minime sono in ulteriore lieve aumento. Domenica, 24 gennaio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

