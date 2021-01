“Sereni orizzonti”, vaccinati contro il Covid tutti gli ospiti delle Rsa

Inizio anno nel segno della speranza per la Casa di residenza per anziani “Due Miglia” di Piacenza e per la residenza protetta “Emilio Fontanella”’ di Rottofreno, gestite entrambe dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid free. Medici e infermieri dell’Ausl di Piacenza hanno infatti vaccinato 40 ospiti di Rottofreno (il più anziano dei quali è Attilio Fumi di 99 anni) nonché 32 operatori e 57 ospiti di Piacenza (la più anziana dei quali è Bianca Merli di 92 anni). Il previsto richiamo vaccinale è fissato per tutti il prossimo 11 febbraio.

Per le direttrici Emilia Tramelli e Jennifer Bromieri si tratta di un momento a lungo atteso “che premia gli sforzi di tutto il personale – direttore sanitario, oss, infermieri, animatrici, fisioterapiste, impiegati, manutentore, addette alle cucine e alle pulizie – che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute dei nostri assistiti. Grazie alla vaccinazione le nostre strutture vengono adesso messe definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021”.