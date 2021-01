Frana e albero pericolante a Recesio: strada provinciale chiusa e traffico deviato

Mentre continua a piovere in alcune aree del territorio piacentino, è iniziata la conta dei danni delle abbondanti precipitazioni di ieri, 22 gennaio. In Val Nure, il tratto di strada provinciale all’altezza di Recesio, è stato chiuso al traffico nella mattinata di sabato 23 gennaio in seguito a una frana che è finita nel canale e ha reso instabili alcuni alberi che rischiano di precipitare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato sulla vecchia provinciale che da Biana esce a Roncovero. Per il pomeriggio di oggi la criticità dovrebbe essere risolta. Altri piccoli smottamenti nel comune di Bettola sono stati segnalati nelle località Tollara e Debbio.

