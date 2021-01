Il Trebbia “mangia” le sponde: tra Perino e Travo i vigneti scivolano verso il fiume

Un problema che si trascina da anni sta emergendo con forza in seguito alle abbondanti piogge e al disgelo. Lungo la costa tra Perino e Travo, il fiume Trebbia sta erodendo la sponda trascinando via il terreno e facendo scivolare i vigneti verso l’acqua. La prima richiesta di un intervento di messa in sicurezza era stata avanzata dall’amministrazione nel 2014.

“Sono sparite le nostre terre, finite nel fiume. Già la gente negli anni se n’è andata via da qui, ora chi resta cosa fa?” lamentano gli agricoltori della zona che chiedono a gran voce un intervento. In mattinata il vicesindaco di Travo, Luigi Mazzocchi ha effettuato un sopralluogo e ha fatto sapere che la settimana prossima ne è previsto un altro dell’Autorità di Bacino.

