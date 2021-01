Piogge intense: Ã¨ allerta meteo per il pericolo di frane. Fiumi ingrossati

A partire da venerdì 22 e fino a sabato 23 gennaio è allarme meteo anche nel Piacentino per piogge intense. La Protezione Civile ha diramato un’allerta in cui si annuncia un rischio medio per dissesto idrogeologico a causa dell’intensificazione delle precipitazioni a carattere temporalesco. Nella notte il Nure ha superato la soglia arancione a Pontenure, cominciando poi a calare. Superamento della soglia arancione anche per l’Arda a Fiorenzuola. Si mantiene decisamente sotto la soglia gialla, a 2,39 metri sopra lo zero idrometrico, il Po a Piacenza.

Occhi puntati sulla provincia anche per eventuali fenomeni franosi. E’ prevista anche neve sui rilievi, intorno ai mille metri. Le temperature minime sono in lieve aumento. Domenica, 24 gennaio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.