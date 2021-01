Ampliamento del Pronto soccorso e nuovo ingresso triage: al via i lavori

Ampliamento da 670 a 1.030 metri quadrati del Pronto soccorso, oltre ad un nuovo ingresso con triage a sinistra dell’edificio. Sono questi i punti salienti del progetto finanziato dal Ministero per l’emergenza Covid (art. 2 del DL 26/2020) che prevede a Fiorenzuola un investimento di 1 milione 350mila euro. I lavori permetteranno di creare percorsi differenziati per sospetti Covid e pazienti “Covid-free”. A febbraio prevista la consegna dei lavori. Sei i mesi per concludere. Il progetto era stato annunciato a fine anno dall’ingegner Luca Baldino in un’audizione pubblica in consiglio comunale.

