Prende forma il progetto del nuovo asilo nido: ospiterà fino a 70 bambini

Ospiterà 70 bambini, al posto degli attuali 54, sarà costruito su di un piano e avrà tanto spazio per le attività esterne. Prende corpo il progetto di un nuovo asilo nido comunale che sarà costruito lungo via Eleonora Duse, a Castel san Giovanni. In un’area di circa 4mila metri quadrati di proprietà del comune nascerà la nuova struttura per l’infanzia del costo di un milione e 800 mila euro.

