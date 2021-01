Giardini Margherita ancora sbarrati, protesta i cittadini. “Al lavoro per riaprire”

Giardini Margherita ancora chiusi, scatta la protesta dei cittadini. Da oltre un mese il parco pubblico di quartiere Roma è chiuso quando a causa di un’abbondante nevicata l’ultra secolare cedro del Libano era crollato a terra. “Il fatto è che stiamo lavorando attorno al cedro del Libano – spiega l’assessore Paolo Mancioppi – e finché non è completa la messa in sicurezza non ci è possibile aprire il giardino. Gli altri parchi li abbiamo aperti praticamente tutti, ma per i Margherita ci risulta a oggi impossibile fornire una data certa per l’apertura”.

