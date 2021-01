Successo per la campagna natalizia di Telethon: raccolti 13mila euro

Grande successo per la campagna natalizia piacentina di Telethon, che porta 13mila euro alla Fondazione benefica. Anima dell’evento, come sempre, il coordinatore provinciale Telethon Italo Bertuzzi, che ha voluto ringraziare istituzioni, donatori, “Azione Cattolica” e volontari che in questo periodo di pandemia non si sono fermati e hanno, con il porta a porta, raccolto più di 13mila euro distribuendo cuori di cioccolato e altri prodotti solidali.

Tanti i luoghi della provincia che hanno contribuito: Calendasco con 450 euro, Cadeo/Cortemaggiore 876, Caorso 120, Fiorenzuola 3.024, Gossolengo 362, Ottone 200, Piacenza 5.657, Podenzano 363, Rivergaro 441, San Polo 400, San Rocco 636. Quattro sono i progetti finanziati da Telethon per una cifra complessiva di 200mila euro, con lo scopo di utilizzare le malattie genetiche rare come strumento per comprendere aspetti ancora non noti dell’infezione da Covid.