Il vaccino in discoteca, arrivano le prime adesione degli imprenditori dell’intrattenimento

Vaccini a El Siglo de la Reina (l’ex-Pierrot). Possibilità ancora in divenire, ma certo è che l’appello affinché si mettano a disposizione le discoteche per effettuare le vaccinazioni, proveniente da Luciano Zanchi, presidente di Assointrattenimento, rivolto agli imprenditori e ai gestori di locali che fanno parte dell’associazione e più in generale a tutte le discoteche italiane, ha già trovato un possibile interlocutore. Daniela Gallinari, titolare del King e del Siglo, la giudica “una proposta intelligente, alla quale avevo già pensato quando si è iniziato a parlare di campagna vaccinale”.

