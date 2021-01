Inaugurata la palestra: “Dono per i ragazzi in un momento così difficile”

Taglio del nastro (molto atteso), per la nuova palestra di Castel San Giovanni, alle spalle del liceo di via Nazario Sauro. La struttura, i cui lavori sono partiti a inizio 2020 e sono terminati in questi giorni, sarà a servizio delle scuole superiori di Castel San Giovanni. L’intervento è costato 1 milione e 750mila euro ed è a carico della provincia di Piacenza. E proprio il presidente dell’ente, Patrizia Barbieri, ha presenziato all’inaugurazione di stamattina, 25 gennaio. “In un momento così difficile avevamo bisogno di un segno di speranza”. Presente anche il sindaco Lucia Fontana: “Siamo molto soddisfatti, è il compimento di un progetto che parte da lontano”. Anche i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti hanno tirato un sospiro di sollievo accogliendo la notizia come un dono: “I ragazzi si dovevano sempre dividere tra diverse strutture, con tutti i disagi che questi spostamenti comportavano”.

