Nella settimana del nuovo dpcm multati 45 cittadini. Chiusi due locali

La scorsa settimana, la prima dall’entrata in vigore del nuovo dpcm, sono stati 45 i cittadini multati a Piacenza dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli anti-Covid. Quattro i locali sanzionati, due quelli chiusi temporaneamente. Gli uomini messi in campo dalla prefettura sono stati 1.179.

Sempre dal 18 al 24 gennaio scorsi, sono state 1.105 le persone controllate. Centoventotto, invece, le attività commerciali ispezionate.

Nel solo fine settimana del 23 e 24 gennaio 2021, sono state controllate 309 persone e 26 attività o esercizi commerciali e accertate 17 sanzioni a carico di cittadini e due a carico di negozi per violazione della normativa con conseguente chiusura in via provvisoria.

Dall’8 marzo 2020 sino al 24 gennaio 2021 sono state controllate in questa provincia 109.520 persone e 6.411 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.357 persone, 68 gestori di esercizi commerciali (disponendo in11 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 10 persone per violazione della quarantena disposta dall’Ausl.