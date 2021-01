Rosette, un’altra donna trova sollievo grazie alla “Protezione della giovane”

In quella valigia di cartone il sogno di una nuova vita. Rosette può partire dalla speranza per inventare un futuro per sé e la sua famiglia. Lei è una delle donne provenienti da un drammatico percorso migratorio che negli ultimi anni ha trovato un’oasi di salvezza nella Protezione della Giovane di via Tempio, sede piacentina dell’Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane (ACISJF). Quel pezzo di cartone ben piegato invece è il simbolo di qualcosa di profondo. “La Valigia della Speranza” è un contributo economico che l’associazione dona ogni anno a chi ha dimostrato coraggio e volontà di integrarsi.

