Piacentino truffato online: compra le borse per la moto ma non arrivano

Attratto dal prezzo vantaggioso di due borse laterali per la moto trovate su un sito di e-commerce, un 45enne di Gossolengo ha contattato l’inserzionista e ha effettuato un bonifico sul conto corrente indicato. Il venditore aveva specificato di avere già altre offerte e il piacentino ha così deciso di velocizzare l’acquisto. Le borse però non sono mai state recapitate e l’inserzionista è diventato irreperibile, così il 45enne si è rivolto ai carabinieri di Pontenure. I militari sono risaliti al truffatore, un 52enne residente nel Napoletano, che nel 2020 era stato denunciato per tre episodi analoghi.

In questo tipo di acquisti, i carabinieri fanno sapere che una regola d’oro è non avere fretta. Occorre stare poi attenti a non farsi mettere sotto pressione e magari cercare di evitare il pagamento anticipato, se possibile. “Con tre piccoli accorgimenti si può evitare di rimanere vittima di un raggiro o truffa” scrive l’Arma in una nota.

