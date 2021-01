Effetto lockdown: “Boom di obesità tra i bambini piacentini. Aumentano i problemi psicologici tra gli adolescenti”

“Gli ambulatori di Piacenza e provincia, ma più in generale di tutta Italia, stanno registrando delle problematiche di salute tra i più giovani che l’emergenza Covid ha contribuito a ingigantire: su tutte l’obesità, che è letteralmente esplosa dopo la fine del lockdown, e problemi di tipo psicologico dovuti alla mancata socializzazione”.

E’ l’allarme lanciato da Roberto Sacchetti, segretario provinciale della federazione dei medici pediatri. “A partire da maggio scorso, ma questo succede anche adesso – prosegue – abbiamo bambini che si presentano ai controlli con incrementi ponderali decisamente preoccupanti, frutto di un mix tra un aumento di consumo calorico e una aumentata sedentarietà. Di conseguenza, a ruota, si registrano danni psicologici non indifferenti, accentuati dalla difficile situazione che i più giovani stanno vivendo. Dalla depressione all’ansia, passando per l’ipocondria e la difficoltà nello stare assieme agli altri. Questo vale soprattutto per gli adolescenti. Bisogna assolutamente – conclude Sacchetti – fornire a questi ragazzi la possibilità di stare insieme, praticando attività fisica in sicurezza. Il gioco all’aperto, il gioco libero, è un’attività che al giorno d’oggi dovrebbe essere riscoperta. Tanti bambini sono fermi da febbraio: occorre dunque recuperare questa concezione, il tutto nella speranza di tornare presto alla normalità”.