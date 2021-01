Positivi al Covid 30 dei 74 ospiti della casa protetta “Castagnetti”

Trenta dei 74 ospiti della casa residenza protetta monsignor “Castagnetti” di Pianello sono positivi al Covid. Due dei tre reparti sono completamente sigillati, mentre un terzo reparto per fortuna fino ad ora è stato preservato dal contagio. Oggi, martedì 26 gennaio, è atteso l’esito del secondo tampone sugli anziani che hanno contratto il virus. Molti non presentano sintomi, mentre per alcuni è stato necessario il ricovero in ospedale. “Da inizio gennaio abbiamo iniziato a registrare un preoccupante numero di contagi che ci ha spiazzati e che di certo non ci aspettavamo viste tutte le precauzioni che adottiamo” dice il direttore Francesco Botteri. Anche tre infermieri della struttura sono stati contagiati.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI