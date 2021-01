“Spaccata” di Capodanno in un negozio: denunciati due giovani

Poco prima della mezzanotte del 1 gennaio, due persone avevano messo in atto una spaccata in un negozio di abbigliamento in via Matteotti a Castel San Giovanni dal quale avevano asportato capi per un valore di tremila euro. I due ladri erano poi fuggiti verso la stazione ed erano stati ripresi dalle telecamere. In seguito alle indagini, i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in concorso due giovani di 22 e 24 anni, nati in Romania, disoccupati, con precedenti penali, uno domiciliato a Castel San Giovanni l’altro residente a Borgonovo Val Tidone.

