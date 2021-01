Consegnate le medaglie d’onore a 5 piacentini deportati nei lager

A Lugagnano e in Prefettura

Sono state consegnate oggi, giovedì 28 gennaio, in due cerimonie distinte, le medaglie d’onore riconosciute ai cinque piacentini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

La prima si è svolta in mattinata nella sala del Comune di Lugagnano dove il prefetto Daniela Lupo – alla presenza del magg. gen. Sergio Santamaria, comandante del Polo mantenimento pesante nord di Piacenza, del sindaco Antonio Vincini e del comandante della locale stazione dei carabinieri – ha consegnato la medaglia al superstite Bruno Silva, militare deportato dal 08/09/1943 e internato a Hidelsheim.

Nel pomeriggio, in Prefettura, sulle note di sottofondo delle celebri colonne sonore dei film “La vita è bella”, “Schindler’s List” e “Il bambino con il pigiama a righe” sono state consegnate le medaglie concesse alla memoria di:

– Ido Cassinelli, militare deportato dal 08/09/1943 al 01/08/1945 e internato nel Campo VI C di Meppen – Germania;

– Osvaldo Galli, militare deportato dal 13/09/1943 al 01/03/1945 e internato a Marienburg, Forbach;

– Giovanni Sivelli, militare deportato dal 17/09/43 al 27/4/45 ed internato in Germania;

– Renzo Villaggi, militare deportato dal 08/09/1943 al 10/05/1945 e internato a Hannover.

Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza della Consulta provinciale degli studenti, che ha ringraziato per l’invito spiegando che “quando si costruisce il futuro visto, che riguarda direttamente i giovani, è giusto che nel loro piccolo siano già partecipi della sua costruzione”.