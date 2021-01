Gestione di rifiuti elettrici ed elettronici: Piacenza ultima in regione

Piacenza è all’ultimo posto in Emilia Romagna per quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici gestiti da Erion Weee (il più importante sistema multi-consortile per la gestione di tutti i rifiuti associati ai prodotti elettrici ed elettronici) nel 2020.

Tra le province più virtuose figurano al primo posto Bologna, con oltre 9mila tonnellate trattate, seguita da Reggio Emilia (3.600 tonnellate) e Modena (oltre 3mila tonnellate), mentre Piacenza (circa 1.200 tonnellate) si posiziona come detto in fondo alla classifica, preceduta da Ferrara (1.300 tonnellate).

EMILIA ROMAGNA SECONDA IN ITALIA – L’Emilia Romagna, nel 2020, è al secondo posto in Italia per quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici gestiti da Erion Weee. Con oltre 26mila tonnellate gestite, è stata evitata l’emissione in atmosfera di più di 150mila tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 150 kmq, esteso più della superficie di Bologna) e si sono risparmiati oltre 38.000.000 kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di più di 35mila abitanti). Grazie al corretto trattamento sono state ricavate: più di 13.500 tonnellate di ferro; 3.300 tonnellate di plastica, pari a 1.300.000 sedie da giardino; 580 tonnellate di rame, pari a circa 650 chilometri di cavi e oltre 400 tonnellate di alluminio, pari a 560mila moka da caffè.

Tra i Raee domestici gestiti da Erion in Emilia Romagna prevalgono lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe, stufe elettriche, boiler e microonde (Raggruppamento R2) con circa 13.600 tonnellate; più di 6.600 tonnellate sono, invece, rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti (R1). Terza posizione per i Raee del raggruppamento R3 (tv e monitor) con oltre 3.300 tonnellate, 2.400 tonnellate di R4 (piccoli elettrodomestici) e, infine, R5 (sorgenti luminose) con 19 tonnellate.