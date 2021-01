La foto-trappola immortala un bellissimo lupo a Dezza di Bobbio

“Sembra quasi che si volesse fare un selfie”, scherzano dalla frazione di Dezza, nel comune di Bobbio dove, nei giorni scorsi, la fototrappola installata da Stefano Zuffi ha immortalato un “fotogenico” esemplare di lupo intento a scorrazzare nei boschi, tra la neve. “Abbiamo visto passare anche branchi da cinque o sei lupi vicino al paese – spiega un piacentino che trascorre l’estate a Dezza nella sua “seconda” casa. Il problema della frazione però sembra anche un altro. Si tratta della strada per raggiungerla dove continuano a cadere massi mettendo in pericolo i passanti. I tecnici della regione hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. I residenti e villeggianti auspicano una risoluzione in tempi brevi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà