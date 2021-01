L’Eco di Giulia su Libertà: “Riscoperto il piacere di scrivere”

Tornano le pubblicazioni dei giornali scolastici degli istituti superiori del piacentino all’interno di Libertà.

Oggi è il turno de L’eco di Giulia, la testata del liceo Colombini di Piacenza: una redazione composta da numerosissimi giovani studenti, che ha deciso di portare nelle 8 pagine del proprio giornale esperienze, pensieri, immagini di un anno piuttosto particolare.

“Durante il primo e il secondo lockdown molti di noi hanno riscoperto il piacere di scrivere per proprio diletto, al solo scopo di documentare le proprie giornate, i propri pensieri o la vita che ci gira attorno e che non possiamo controllare”: questo ha scritto la caporedattrice Valentina Diani, per spiegare cosa in questi mesi ha spinto i giornalisti in erba a tenere vivo il proprio giornale.

Tra le pagine pubblicate oggi, ovviamente grande spazio alle riflessioni su Covid e lockdown, ma non solo: i ragazzi hanno deciso di intervistare membri del corpo scolastico, altri studenti, hanno deciso di parlare delle proprie passioni e di ciò che riempie le loro giornate di gioia, non solo di tristezza.

OGGI ALL’INTERNO DI LIBERTÀ 8 PAGINE DE L’ECO DI GIULIA