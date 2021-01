L’indice Rt a Piacenza sceso a 0,70. Ma ripartono i casi nelle scuole: in un giorno contagi in nove classi

Con la riapertura delle scuole si riaccendono i focolai di Covid. In un solo giorno nove classi sono finite in quarantena. In ognuna di esse, soprattutto scuole medie inferiori, dove le lezioni sono riprese il 7 gennaio, è stato riscontrato almeno un caso di positività al Covid. Tutti gli alunni sono stati sottoposti a tampone per capire se si tratti di casi isolati. Al momento sono 31 gli studenti risultati positivi al Coronavirus da quando i ragazzi sono tornati sui banchi di scuola (scuole superiori dal 18 gennaio). “La situazione per ora è sotto controllo – spiega Marco Delledonne, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza – anche l’indice Rt, il 22 gennaio, ultimo dato disponibile, è sceso allo 0,70 (a metà gennaio era 0,94). Presto per dire se torneremo in zona gialla, il cambio di colore dipende dai parametri anche delle altre province e Reggio Emilia e Modena non presentano dati confortanti”.

Per quanto riguarda le varianti inglese e brasiliane sono attesi i risultati del laboratorio di Parma a cui sono stati affidati i tamponi piacentini.