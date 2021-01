Castel San Giovanni, in arrivo una nuova rotonda in via Montanara

All’angolo tra via Montanara e via Amendola, nel comune di Castel San Giovanni, sta per prendere forma una nuova rotatoria. Servirà, almeno negli intenti dei progettisti, a fluidificare il traffico in un punto particolarmente problematico della viabilità cittadina. La sperimentazione con i new-jersey partirà a breve. Per realizzarla verranno impiegati una parte dei 600mila euro che serviranno anche a ristrutturare parte di corso Matteotti e via Oberdan.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà