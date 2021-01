Hospice, oltre 2mila euro dall’istituto Marconi: “In ricordo della nostra prof”

Una donazione di 2.200 euro in memoria della docente Ingrid Lofoco, deceduta qualche mese fa. È il gesto di solidarietà a favore dell’hospice di Piacenza di cui si è reso protagonista l’istituto paritario “Marconi”. Le classi hanno realizzato e venduto un calendario per il 2021, ricco di disegni e buoni auspici per tornare a vivere dopo la pandemia, si spera il prima possibile: “I nostri studenti, in video collegamento – spiega la coordinatrice didattica Vittoria Pollorsi -, hanno ideato e confezionato questo calendario, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Casa di Iris. Lo scorso autunno, infatti, il nostro istituto ha dovuto dire addio alla prof. Lofoco, ricoverata proprio nella struttura di via Bubba. Abbiamo quindi voluto ricordarla attraverso un’azione benefica”.

ECCO IL CALENDARIO IDEATO DAGLI STUDENTI (clicca qui)