I piacentini guariti dal Covid superano quota 15.000. Cala il rapporto tra nuovi casi e tamponi

I numeri sono ancora alti, soprattutto per quanto riguarda i decessi. Ma qualche segnale incoraggiante per il nostro territorio dal fronte della lotta al Covid sembra non mancare.

Con i 96 di ieri, ad esempio, il numero dei piacentini guariti ha superato quota quindicimila. Precisamente 15.054, con il distacco sempre più ampio rispetto ai casi attivi, che dopo il picco della seconda ondata di fine 2020 stanno calando.

Negli ultimi giorni, poi, si è ridotta la distanza tra il totale dei guariti e quello dei piacentini contagiati (18.221), con questi ultimi che stanno crescendo più lentamente rispetto ai primi (ieri 57 positivi).

I pazienti ricoverati nella nostra provincia sono 221: 17 in Terapia intensiva e 204 in altri reparti Covid. Il 31 marzo, giorno più difficile per le strutture sanitarie del nostro territorio, furono addirittura 716.

Un altro dato da sottolineare è il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, sceso ieri al 7,5%. Ancora elevato rispetto ai giorni di “calma” dell’estate scorsa, ma decisamente inferiore a qualche settimana fa.

La preoccupazione maggiore attualmente sembra riguardare gli effetti di ritorni a scuola, tanto alle scuole dell’obbligo, quanto alle Superiori.