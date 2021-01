Roveleto: toro fugge da una stalla, bloccato in campagna. Ferito un carabiniere forestale

Attimi di panico in Val d’Arda nella mattinata di venerdì 29 gennaio. Un toro è fuggito da un’azienda agricola del comune di Cadeo. Le ricerche hanno coinvolto i carabinieri forestali. In base alle prime informazioni, l’animale è stato intercettato e bloccato nel pomeriggio in campagna a Fontana Fredda nei pressi del torrente Chero. Durante l’operazione un carabiniere forestale è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso.

