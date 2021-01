Schianto alla rotatoria, grande paura per una donna incinta

Grande paura oggi, venerdì 29 gennaio, in via Colombo, all’altezza della rotatoria dove è situato lo store Bulla Sport: per cause da accertare, una donna alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. E’ accaduto intorno alle 19. Un impatto particolarmente violento per la donna che, è emerso subito dopo il sinistro, è incinta. Dunque, facile intuire i momenti di apprensione creatisi intorno al luogo dell’incidente dove è giunta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi oltre agli operatori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza di San Giorgio che, a bordo di un’ambulanza, hanno condotta la futura mamma al pronto soccorso per accertamenti.

