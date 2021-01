Trovati quattro positivi, cento alunni in quarantena a Pontenure

Una sezione della scuola materna di Pontenure a casa in quarantena, e cinque classi – una alla primaria e 4 alla media – con i docenti fermi in attesa degli esiti dei tamponi, posti dunque in isolamento fiduciario. Nel corso delle ore, i primissimi riscontri hanno – almeno per la media e almeno per una classe – accertato altri casi. Nelle scuole statali di Pontenure quattro casi di positività al Coronavirus – tre bambini e un insegnante – avevano fatto scattare il protocollo Ausl di tracciamento. Non una novità, ma certo, la concomitanza della scoperta dei quattro casi ha innescato un processo di indagine che per i numeri – si parla di oltre 100 persone, tra bambini e docenti in corso di test – nello stesso paese non ha molti precedenti.

