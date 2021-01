Si ribalta con un camion cisterna, conducente illeso. Strada dell’Anselma chiusa

Liquido in carreggiata

E’ uscito miracolosamente illeso il camionista che, questa mattina, intorno alle 8, si è ribaltato con il suo grosso mezzo mentre affrontava una curva sul cavalcavia di strada dell’Anselma: si tratta di un camion-cisterna che trasportava sostanze chimiche e che, probabilmente a causa del peso abbinato ad una velocità eccessiva, ma si tratta per ora di sole ipotesi, ha terminato la propria corsa adagiato su una fiancata. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: nessuna conseguenza per il conducente, ma strada chiusa e vigili del fuoco sul posto vista la grande quantità di liquido perso dalla cisterna e riversatosi lungo la carreggiata. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge.