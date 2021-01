Vende le attrezzature, denunciati due uomini che ritirano senza pagare

Due pregiudicati, di 33 e 38 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Rivergaro per appropriazione indebita. I due avevano accordato l’acquisto delle attrezzature che un ristoratore di Perino intendeva vendere per 1.800 euro in seguito alla cessazione della attività. Al momento del ritiro della merce hanno concordato che avrebbero pagato successivamente, cosa però mai avvenuta.

