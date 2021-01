La supernonna di Muradolo compie 110 anni, avrebbe sconfitto anche il Covid

Ha tagliato il traguardo dei 110 anni il 30 gennaio. Lei è Ida Frazzon, residente a Muradolo di Caorso, originaria di Bellombra, frazione di Adria in provincia di Rovigo, è la più longeva del Piacentino e la 16esima nella classifica nazionale dei super centenari d’Italia viventi. “Sta bene. Si alza da sola – dice il figlio Giancarlo – la memoria non è più quella di una volta, ma per carità, non possiamo pretendere altro. E’ una benedizione averla con noi. E sembra che Ida abbia superato anche il Covid. “Lo scorso febbraio – racconta il figlio – quando non si sapeva bene che virus stesse circolando, mio fratello, che ogni giorno vede la mamma, si è ammalato. Lo abbiamo saputo solo in seguito al risultato del sierologico che aveva sviluppato gli anticorpi. Anche mamma, a febbraio, ha avuto la febbre alta. Pensiamo dunque che potrebbe aver contratto il Coronavirus”. Se così fosse la donna avrebbe sconfitto il Covid, nonostante l’età.

