Un centinaio di persone in marcia, la protesta silenziosa dei gestori delle palestre

Un centinaio di persone ha partecipato alla seconda domenica “in marcia” organizzata dai gestori piacentini di palestre e centri sportivi. Il serpentone di persone, tanti sportivi ma anche tante famiglie con bambini, ha percorso via Lampugnana per chiedere la riapertura di palestre e centri sportivi. “Avanti di questo passo e non riapriremo mai più» dicono i gestori che denunciano danni incalcolabili dovuti alla chiusura forzata che dura ormai da mesi.

