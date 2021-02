Gragnanino, oche in strada bloccano il traffico lungo la Provinciale

Tre splendide oche bianche per alcuni minuti hanno bloccato il traffico lungo la strada provinciale di Gragnanino. E’ successo nella mattinata di¬†oggi, luned√¨ 1 febbraio. Gli automobilisti hanno atteso pazientemente in coda il passaggio delle tre oche che si sono posizionate a pochi metri dal famigerato autovelox di localit√† Vallarsa, lo stesso che nei mesi passati aveva suscitato polemiche per l’alto numero di multe rifilate ai conducenti indisciplinati. Come dire: attenzione rallentate altrimenti rischiate una multa.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà