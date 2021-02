Omicidio Politi, Maila Conti condannata a 21 anni di carcere

La Corte d’Assise di Ravenna ha condannato Maila Conti a 21 anni di carcere per omicidio volontario nei confronti dell’ex compagno Leonardo Politi. Il sostituto procuratore aveva chiesto 22 anni di pena. L’omicidio era avvenuto la notte tra il 12 e il 13 agosto 2019 nel chiosco di piadine che la coppia gestiva a Lido Adriano di Ravenna. Secondo i legali la donna aveva agito per legittima difesa. Maila Conti questa mattina, 1 febbraio, in aula ha ribadito tra le lacrime “di non essere una persona violenta e di non aver avuto intenzione di uccidere”.

