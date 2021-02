Aumentano i contagi da Covid nelle scuole: casi triplicati in una settimana

Peggiora il quadro generale della diffusione di Covid nelle scuole piacentine nella settimana dal 25 al 31 gennaio 2021. La situazione vede un incremento settimanale di 96 casi per un totale di 1.101. Il triplo rispetto la settimana precedente. L’istituti scolastici coinvolti sono 250 e le classi quasi 800. Nel giro di una settimana c’è stato un aumento di 56 classi interessate da contagi Covid: cinque classi nelle scuole dell’infanzia, 11 nelle scuole primarie, 30 classi alle scuole medie e 10 classi alle scuole superiori (dove le lezioni sono riprese più tardi). Le classi con contagi interni sono 140 con un incremento di 17 casi. Aumenta la percentuale di contagi tra i giovani dagli zero ai 17 anni che sono il 21% contro il 15% della settimana precedente. Anche questo dato conferma come il ritorno in classe abbia favorito un aumento di nuovi casi.

