Covid: calo del 34% dei decessi in una settimana. Oltre 13mila le vaccinazioni

Il 2 febbraio, come ogni settimana, l’Ausl ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nella provincia di Piacenza. I nuovi contagiati da Covid continuano a calare, ma con una percentuale significativamente ridotta rispetto alla settimana precedente (- 33% nel periodo 18-24 gennaio). Dal 25 al 31 gennaio 2021 i nuovi positivi sono stati 452 con una diminuzione solo del 7,2%. Comunque più alta rispetto all’Emilia Romagna dove il calo è stato del 2,9% e in Italia (+o,8%). Il 60% dei nuovi contagiati presenta sintomi. Aumenta la percentuale di contagi tra i giovani dagli zero ai 17 anni che sono il 21% contro il 15% della settimana precedente. Diminuiscono del 5% i ricoveri, che passano da 235 a 223. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (17). Fa ben sperare il dato sui decessi che segnano un calo del 34%, passando da 44 a 29. È aumentata la percentuale di tamponi effettuati (+ 4,2%) che sono stati 12.946. In totale le persone in quarantena o in isolamento sono 2.198.

VACCINAZIONI – Le vaccinazioni anti-Covid segnano un quasi +40%. Sono 13.089 le somministrazioni effettuate. Di queste il 65% a carico di operatori sanitari e quasi 2mila a ospiti delle strutture sanitarie. Al momento gli ospiti delle Cra vaccinati con una dose sono 1.508, mentre 223 hanno ricevuto la seconda dose. Nel giro di una settimana dovrebbero completarsi le vaccinazioni degli operatori sanitari. La percentuale di copertura è superiore all’80%.

SCUOLE – La situazione nelle scuole vede un incremento settimanale di 96 casi per un totale di 1.101. L’istituti scolastici coinvolti sono 250 e le classi quasi 800. Nel giro di una settimana c’è stato un aumento di 56 classi interessate da contagi covid: cinque classi nelle scuole dell’infanzia, 11 nelle scuole primarie, 30 classi alle scuole medie e 10 classi alle scuole superiori. Le classi con contagi interni sono 140 con un incremento di 17 casi.

SITUAZIONE CRA – Sono stati identificati 13 positivi tra gli ospiti e 11 tra gli operatori. Di questi 23, sono 14 gli asintomatici. “Ci aspettiamo un ulteriore miglioramento – spiega Baldino – visto che si sta avviando a conclusione la campagna delle vaccinazioni, si dovrebbe andare progressivamente verso lo zero.

“Siamo in una curva in discesa e i provvedimenti assunti durante le festività hanno dato i loro frutti. Speriamo di non trovarci nella situazione di metà dicembre con un aumento dei casi. Siamo fiduciosi di non vedere un forte incremento” – ha spiegato il direttore generale di Ausl Luca Baldino.