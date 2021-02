Le mura farnesiane perdono pezzi. Gentile: “Nessuno se ne occupa”

Le mura farnesiane si stanno sbriciolando. Nel fossato in corrispondenza di bastione Borghetto è ben visibile la caduta di una parte consistente di mattoni della cinta muraria farnesiana. Problema vecchio, questo, che già nel 2012 era stato segnalato: ma a distanza di quasi dieci anni la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Il presidente dell’Ente Farnese Eugenio Gentile parla di “una situazione desolante e deficitaria”: “Il mio non vuole essere uno sfogo – spiega – ma un’arrabbiatura pura e semplice: è possibile che la situazione delle mura sia questa e nessuno se ne occupi, se non noi?”.

