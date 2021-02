Paesaggi e natura: su Telelibertà sette puntate di “Sentieri piacentini”

“Sentieri piacentini”: su Telelibertà un nuovo format per ammirare da casa la bellezza potente e la spiritualità delle nostre valli e montagne ma anche per riaccendere la voglia di infilare lo zaino. Va in onda, ogni mercoledi alle 20.05, dal 3 febbraio per sette puntate di un quarto d’ora ciascuna. A guidarci fra i segreti del nostro Appennino, l’escursionista, fotografo e videomaker pontenurese Roberto Salini del gruppo La Fenice.

“Quotidianamente Telelibertà propone gli audiovisivi di viaggio che produciamo e sembrano molto apprezzati” – ricorda Salini – ma “Sentieri piacentini” è una novità, oltreché una creazione tutta sua e si configura come una serie a puntate settimanali per sette episodi sempre alle ore 20.05, sui canali tv di Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it“.

Immagini bellissime, presenza rassicurante e discreta. “Amo andar da solo – dice Salini – anche se occorre più tempo e fatica a realizzare le immagini, tra cambi di camera, drone e la necessità di ripetere più volte uno stesso tratto”. Paure, pigrizie? “Come tutti, ma stando a casa i problemi sembrano sempre più grossi di quello che sono. Bisogna prendere e partire, il resto vien da sé: vedere dalla cima, scoprire cosa c’è dietro la curva del sentiero”.