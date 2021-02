Val Trebbia, da giovedì al via la sistemazione della segnaletica sulla Statale 45

Previste limitazioni sulla strada statale 45 in Val Trebbia per i lavori di ripristino e sistemazione della segnaletica verticale. Anas comunica che i cantieri si svolgeranno tra i chilometri 62 e 105, indicativamente da Travo a Gorreto. L’intervento è in programma da giovedì 4 febbraio fino a lunedì 1° marzo in tratti saltuari di massimo 300 metri: nei pressi della zona di cantiere, è previsto il restringimento della carreggiata. L’opera complessiva ha un importo di circa 334mila di euro.

