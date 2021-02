“Determinare il futuro di una comunità”. Al via il corso ufficiali Carabinieri

C’è tempo fino al 16 febbraio per inoltrare la domanda di iscrizione al 203° corso dell’Accademia per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

“Essere ufficiali dell’Arma dei Carabinieri significa contribuire a determinare il futuro di una comunità” spiega una slide di presentazione del corso, che prosegue “Partecipi attivamente alla gestione di un territorio, alla soluzione di problemi emergenti quali ambiente, criminalità, tossicodipendenze, reati di genere”.

Il corso comporta una retribuzione per gli allievi, per l’intero ciclo che li porterà a conseguire la laurea magistrale in Giurisprudenza senza sostenere alcun tipo di spesa per la formazione. Per poter partecipare al corso è necessario essere cittadini italiani, avere una età compresa tra i 17 e i 22 anni. Il bando è pubblicato sul sito dell’Arma dei Carabinieri.

PRESENTAZIONE CORSO UFFICIALI DEI CARABINIERI