Forte odore di gas in via Scalabrini, auto perdeva gpl. Intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio in centro a Piacenza. Alcuni passanti hanno sentito un forte odore di gas e hanno chiamato il 115. Si trattava di una perdita dall’impianto gpl di un’auto posteggiata. Il tratto è stato chiuso temporaneamente per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la situazione.

