Borgonovo: niente fiera dell’Angelo per il secondo anno consecutivo

Niente fiera dell’Angelo. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione borgonovese, che avrebbe dovuto tenersi il 4 e 5 aprile in concomitanza con le festività pasquali, è stata annullata. Ancora troppo alto il rischio da coronavirus per allestire un evento di tale portata, che ogni anno attira migliaia di visitatori. Anche per quest’anno quindi i piacentini dovranno rinunciarvi. La speranza è che almeno nel 2022 si possa ritornare a camminare tra banchi e giostre.

