Da operaio a manager: Amazon racconta il piacentino Riccardo Silva

Quando è entrato in Amazon aveva 25 anni ed era un addetto all’impacchettamento. Oggi, Riccardo Silva, 33enne di Castel San Giovanni, è un manager che coordina il lavoro di circa 300 dipendenti. La sua storia è tra quelle scelte per raccontare, anche tramite social, come Amazon sia riuscita ad ottenere, per la prima volta in Italia, il premio Top Employer riconosciuto al colosso statunitense sulla base di vari criteri tra cui le opportunità di crescita professionale. Riccardo è entrato quando Amazon si era appena insediato nel paese della Val Tidone e i dipendenti erano un decimo di quelli attuali. “Tra dieci anni spero di essere stato un esempio per chi entra adesso” ha dichiarato il piacentino.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà