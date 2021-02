Mariaelisa a 18 anni è già titolare di un negozio da parrucchiera: “Bisogna buttarsi”

Mariaelisa Invernizzi per inseguire il suo sogno di fare la parrucchiera in proprio ha bruciato tutte le tappe e oggi è probabilmente l’imprenditrice più giovane, o comunque tra le più giovani, della provincia. A soli 18 anni ha deciso di lanciarsi nell’attività lavorativa: ha chiesto un prestito e si è messa in società con la sua ex titolare. “Sognavo questo lavoro fin da bambina. Nella vita bisogna buttarsi e mai guardarsi indietro” dice.

