L’arte di Armodio sulle magliette di Poesie Sposa. Il 13 evento benefico

Nell’anno difficile del Covid che ha costretto molti sposi a rinviare il giorno delle nozze, l’atelier “Poesie Sposa” di Isabella Tagliaferri ed Elisa Orlandini non si è fermato, anzi, si è esteso con un altro show room nello storico palazzo di via Roma e lancia una nuova iniziativa.

Isabella Tagliaferri racconta dell’amicizia dei suoi genitori con il pittore Armodio che donò loro due quadri. L’immagine è ora impressa su 50 magliette che saranno firmate dall’artista in atelier il 13 febbraio, vigilia di San Valentino.

Parte del ricavato verrà consegnato al liceo “Cassinari” per sostenere i giovani e l’arte, “così drammaticamente svilita e negata in questo tempo difficile”.

