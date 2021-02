Spettacolare intervento sul cedro dell’Atlante della piazza di Sarmato

Dopo la caduta del monumentale cedro del Libano dei Giardini Margherita di Piacenza a causa dell’ultima grande nevicata, a Sarmato il cedro dell’Atlante che affaccia sulla centralissima piazza Roma finisce sotto esame: uno dei simboli del paese è stato al centro di uno spettacolare intervento che ha “agganciato” il tronco per verificare la stabilità e il rischio di caduta.

Sotto gli occhi incuriositi dei sarmatesi, gli esperti della ditta incaricata dall’amministrazione si sono arrampicati sulla maestosa pianta fino ad “agganciare” il tronco principale ad una robusta fune per poi inclinare il fusto in diverse direzioni, registrando con un dinamometro l’oscillazione e l’elasticità dell’albero. “Temiamo un problema alle radici che potrebbe minare la stabilità della pianta”- spiega la sindaca Claudia Ferrari. “Un cedimento del cedro in piazza sarebbe pericolosissimo. Ora aspettiamo gli esiti degli esami per capire lo stato di salute della pianta”.